WWE 2K22 werd eerder deze maand onthuld en luidde het begin in van de terugkeer van de serie na een pauze van twee jaar. Mocht je enthousiast zijn geworden na de aankondiging van WWE 2K22, dan is er goed nieuws. Er is namelijk een nieuwe trailer verschenen waarin we nog meer gameplay te zien krijgen van het aankomende worstelspel.

De trailer lijkt een afwijkende versie van de eerder uitgebrachte trailer deze maand te zijn en toont andere gameplaybeelden. Zo krijgen we dus een nog beter idee van hoe het spel er in beweging uit zal zien op onze beeldschermen. WWE 2K22 staat gepland voor een release op 11 maart 2022 voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.