De pc-port van God of War was bij de release al behoorlijk goed, maar behoorlijk goed is niet goed genoeg voor Sony. Met update 1.0.4 worden er wat kleinere problemen aangepakt, maar ook wordt de DLSS-ondersteuning nog wat verder uitgebreid.

Zo heeft God of War nu in de instellingen ook een slider zitten, waarmee je de scherpte van DLSS kunt bepalen. Een overzicht van de andere fixes die met de update meekomen hebben we hieronder geplaatst.