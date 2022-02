Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is de release van Dying Light 2: Stay Human daar. De game heeft met veel uitstel te maken gehad, maar gelukkig liet ontwikkelaar Techland vorig jaar weten dat er nul procent kans is op nog meer uitstel. En daar blijken ze zich mooi aan te hebben gehouden!

In de eindsprint naar de release mogen we ons tegoed doen aan de onderstaande nieuwe trailer, waarin mogelijke keuzes en consequenties worden uitgelicht. Afhankelijk van welke keuzes je maakt, zullen de facties in Dying Light – de Peacekeepers, Renegades en Survivors – sneller of juist minder snel hulp bieden. Kies jij dat het schone water naar de Peacekeepers gaat en niet naar de Survivors? Reken dan maar niet op enige assistentie van de gedupeerden.

Dying Light 2: Stay Human is vanaf aanstaande vrijdag beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De Nintendo Switch versie zal op een later moment dit jaar uitkomen, maar een specifieke releasedatum is nog niet bekend.