Afgelopen vrijdag kwam Dying Light 2: Stay Human uit. De game scoort prima cijfers in de reviews en ook wij deelden in onze review een mooie voldoende uit. Desondanks kent de game nog wel de nodige problemen en via Twitter heeft ontwikkelaar Techland wat meer inzicht gegeven in de issues die nu met prioriteit worden aangepakt.

De studio meldt dat problemen met de coöpmodus – waardoor spelers hun connectie verliezen – hoog op het prioriteitenlijstje staat. Hetzelfde geldt voor problemen waardoor spelers geen in-game content kunnen vrijspelen met codes of bijvoorbeeld Twitch Drops. Techland zegt hier aan te werken, al is het nog onduidelijk wanneer fixes hiervoor te verwachten zijn.

Lead designer Tymon Smektala deelde ook nog een bericht over de grootste problemen met Dying Light 2: Stay Human. Volgens hem komt er binnenkort een patch uit die problemen met flikkerend beeld op de PlayStation 5 moet verhelpen. Ook komt er een fix voor Achievements die niet geactiveerd worden. Tot slot zijn er spelers die melden dat er soms geen knoppen verschijnen om bijvoorbeeld met NPC’s interactie aan te gaan, maar daar heeft Smektala voor nu een workaround voor gedeeld.

Dear gamers, thank you for your feedback. Two things on the top of our list: disconnects in co-op mode and problems with redeeming awards, codes, and other in-game content, including Twitch Drops from TechlandGG. Our team is on it. We will update you on the progress.

— Dying Light (@DyingLightGame) February 4, 2022