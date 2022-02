Santa Monica Studio heeft een knappe reputatie opgebouwd dankzij de epische God of War franchise. Momenteel sleutelt deze ontwikkelaar vlijtig verder aan God of War: Ragnarök, maar dat weerhoudt het bedrijf er niet van om andere projecten aan te snijden. Voor één daarvan – een raadselachtige, doch ‘grootse’ onderneming – zoekt het namelijk mensen.

De studio wil meerdere mensen in verschillende rollen, waarvan die van ‘art director’ toch het meest in het oog springt. Over de aard van het project tasten we voorlopig logischerwijs nog in het duister. De term ‘large-scale’ springt in het oog, maar die mag je van een ontwikkelaar als Santa Monica Studio ook verwachten. We zijn alvast uitermate benieuwd.