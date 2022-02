Aanvankelijk zou Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp vorig jaar al verschijnen, maar de game kreeg helaas met uitstel te maken naar later dit jaar. Bij het uitstel werd er geen nieuwe datum genoemd, maar een gerucht wees later op 8 april 2022.

Tijdens Nintendo Direct heeft Nintendo een nieuwe trailer getoond, waarin we natuurlijk de nodige nieuwe footage te zien krijgen. Tevens is via die trailer de releasedatum bekendgemaakt en het eerdere gerucht blijkt te kloppen, de game verschijnt op de genoemde datum.