Aanstaande vrijdag ligt Horizon: Forbidden West in de winkels en zoals je in onze review hebt kunnen lezen is het een mooi avontuur geworden, hoewel in technisch opzicht nog wel wat aandacht aan de game gegeven mag worden. Dit neemt niet weg dat de game de moeite waard is, maar bij dezen wel een kleine waarschuwing.

Het zal niet lang duren voordat de Trophies op trackingwebsites zullen verschijnen, aangezien Sony deze vaak voor de release upload naar het PlayStation Network. Het advies is echter om deze lijst niet te bekijken, ook zullen we het niet hier op PlaySense plaatsen.

De reden is vrij eenvoudig, de omschrijvingen kunnen namelijk als spoilers gezien worden. Sterker nog, zelfs de benamingen hinten naar bepaalde gebeurtenissen als het op het verhaal aankomt en daarin zijn ze niet subtiel. Niks mis mee natuurlijk, maar als je geen spoilers wilt hebben is het advies het overzicht te vermijden tot je de game hebt uitgespeeld.