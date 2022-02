Het was een hele lange tijd wachten voor de fans, maar sinds begin deze maand kunnen we dan eindelijk los met het spel. Al met al is Dying Light 2: Stay Human een vermakelijke game, zoals je ook al in onze review hebt kunnen lezen. Reden genoeg dus voor het Techland team om trots te zijn op wat zij hebben neergezet, zo vind ook Dawide Lubryka, de animatie director van Dying Light 2.

Lubryka vertelde wat meer over hoe de ontwikkelaar nu van plan is om verder te gaan, zo is de studio écht van plan om goed te luisteren naar de meningen van spelers. Dat belooft Techland immers met de toezegging dat de studio minstens vijf jaar lang het spel zal voorzien van ondersteuning, net zoals zij dat deden met de eerste Dying Light. Daarom is de studio nog lang niet klaar, ook al is Dying Light 2 al gereleased. Lubryka laat weten dat, ook al is iedereen verschrikkelijk moe, ze hard willen doorwerken aan het fixen van bugs.

“We know that what we released we are really proud of, but we know that we will keep working on it and that’s how it actually is at Techland now. We’re not really at rest yet even though we are extremely tired, but we want to fix everything that we can. We’re getting some really nice feedback from people, what people like, what people dislike, and as we speak, the team is working on the improvements and the fixing.”

Lubryka deelde ook wat meer over hoe Techland identificeert waar verbetering nodig is. Zo pakken ze eerst problemen aan die ze al hadden geïdentificeerd vóór de release, en ze houden ook nieuwe data en feedback in de gaten voor toekomstige updates. Daarnaast is er natuurlijk ook de content roadmap, die minstens twee nieuwe uitbreidingen belooft.

“We have some shreds of data, we have some ideas of what we want to improve first, but it’s really fresh. It’s been just the weekend, so we first need to improve the things we knew even before the launch we wanted to fix. Now that we have started gathering feedback, we have extensive knowledge of what should be next, and we are working on it.”

Of we de uitspraken van Lubryka letterlijk moeten nemen weten we niet, maar als het team echt zo moe is als hij meent, is het toch misschien een goed idee om de werknemers van Techland even de tijd te geven om uit te rusten en fixes en nieuwe content maar even iets minder te prioriteren.