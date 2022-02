Vier jaar na het gesmaakte Two Point Hospital zoekt ontwikkelaar Two Point Studios zijn heil elders. Two Point Campus is nog steeds een cartoonesk simulatiespel, maar dit keer baat je in plaats van een ziekenhuis een instituut in het hoger onderwijs uit. Het zal niemand verbazen dat dit de nodige beslommeringen met zich meebrengt.

Je moet er in-game onder andere voor zorgen dat de studenten op je campus effectief iets te studeren hebben. Inmiddels heeft Two Point Studios het eerste vak dat de studenten kunnen volgen onthuld. Het gaat om archeologie, waarmee spelers dus Indiana Jones (in zijn professionele leven, niet als avonturier) achterna kunnen gaan.

De onderstaande video toont alvast meer. Two Point Campus verschijnt op 17 mei voor alle consoles en pc.