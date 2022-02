Volgende maand laat Square Enix Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin op ons los. Om de aandacht van de fans zeker niet kwijt te spelen, heeft de uitgever nu een digitale deluxe editie onthuld. Deze zal voor € 89,99 over de virtuele toonbanken gaan, met als extra’s een digitaal artbook, een digitale mini-soundtrack én zowaar de volledige SeasonPass, die toegang geeft tot drie reeds aangekondigde DLC-pakketten.

Pre-orderen is uiteraard ook al mogelijk. Wie dit op console doet, mag de game reeds drie dagen voor de eigenlijke releasedatum – lees: op 15 maart – beginnen spelen. Pc-gamers krijgen om onbekende redenen slechts vanaf 17 maart eerder toegang. Verder zullen de mensen met een pre-order uiteraard ook de beschikking hebben over enkele in-game items, namelijk het Braveheart wapen en Lustrous schild. Best leuk, toch?

In juni van het voorbije jaar konden we de game al eens aan de tand voelen. Onze toenmalige bevindingen kan je hier doornemen.