In een ver verleden hadden we te maken met enkele/sporadische game verfilmingen. Gezien het CGI-tijdperk van weleer niet de meest innovatieve was, waren sommige projecten meer een schaamte om te zien dan een viering van de gamesindustrie op het witte doek. Toch krijgen de nostalgische gevoelens de overhand en denken we graag terug aan de Mario film: Super Mario Bros.: The Movie uit 1993. Of wat te denken van de legendarische Mortal Kombat film uit 1995?

Het is niet altijd rozengeur en maneschijn, want er zijn ook genoeg films die niet eens de moeite waard zijn om aan te refereren. Puur omdat deze zo slecht zijn. Het heeft zodoende een flink aantal jaren geduurd voordat een game verfilming als Silent Hill (2006, Silent Hill: Revelation in 2012) ervoor wist te zorgen het vertrouwen een beetje terug te winnen onder de gamers qua films. Ook de Resident Evil-reeks kent behoorlijk wat delen (wat je er ook van mag vinden), wat voor een aanhang van liefhebbers heeft gezorgd.

De laatste tijd is het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld geworden om games naar het witte doek te brengen. Er wordt nu de ene Sonic film na de andere geproduceerd, vorig jaar verscheen er een nieuwe Mortal Kombat (en het krijgt een vervolg), Nintendo is bezig met een nieuwe Mario film, The Witcher is razend populair op Netflix en op dezelfde streamingdienst is Castlevania (weliswaar een anime) ook niet te houden qua populariteit.

Game verfilmingen zijn populairder dan ooit en het is ook gelijk een mediavorm waarbij Sony zich natuurlijk als een vis in het water voelt. Zij hebben een grote filmdivisie en inmiddels is er ook een aparte afdeling opgestart om hun games naar films te vertalen, waarvan Uncharted een mooi voorbeeld is. De eerste trailers zien er goed uit en het is wachten tot we de film in de bioscoop hier kunnen kijken. Daarnaast is HBO, niet de minste, bezig met een tv-serie omtrent The Last of Us waar de oorspronkelijke schrijvers vanuit Naughty Dog bij betrokken zijn. We kunnen dus niets anders zeggen dan dat we tevreden zijn met deze ontwikkelingen.

De stelling van deze week is dan ook dat hedendaagse game verfilmingen volwassener zijn geworden en ook serieuzer genomen worden. Jaren terug was gaming überhaupt minder toegankelijk bij het grote publiek, dus laat staan een film of een serie daarover. Nu, mogelijk door de populariteit van Marvel films, zijn fictionele over-the-top films en series gewilder dan ooit bij elke soort doelgroep. Het wordt breder omarmd en geaccepteerd, en dat is goed. Misschien komt dat deels door de serieuzere focus in aanpak van game verfilmingen en het soort type films, waardoor het toegankelijker is geworden voor consumenten om dat soort kijk content een kans te geven.

Zo is ook een Halo-serie aan de horizon te vinden en er is nota bene nu al een tweede seizoen bevestigd. Er wordt overduidelijk veel ingezet op dit soort content en dat duidt tegelijk ook het belang van gaming binnen de entertainment industrie. Dit is tegenwoordig groter dan ooit, waardoor Hollywood er ook niet meer omheen kan. Wat vinden jullie, is de tijd dan eindelijk daar om van een succes te kunnen spreken, of zijn er toch nog aspecten die flink onder de aandacht dienen te komen alvorens games met opgeheven hoofd op het witte doek mogen verschijnen. Laat het weten in de comments hieronder.