Afgelopen vrijdag lanceerde Horizon: Forbidden West en Sony PlayStation Benelux had een leuke actie op de planning staan. Vanwege de heftige storm werd dit echter uitgesteld en nu zal de actie aanstaande woensdag plaatsvinden. Dit is echt iets voor de fans van de game, want de inzet is het zoeken naar de ‘Metal Flower’, die natuurlijk uit de game komt.

Sony heeft laten weten dat er vanaf woensdag 23 februari (tot 25 februari) in Nederland drie van deze bloemen verstopt zijn. Dit in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Hetzelfde geldt ook voor België in de plaatsen Antwerpen en Brussel. Het doel is om een van deze bloemen te vinden, een foto te maken en die te delen op social media met de hastag #MetalFlower.

Iedereen die dit doet maakt kans op een Collector’s Edition van de game. Sony zal via Twitter, hier te vinden, de komende tijd hints delen en wat betreft Amsterdam: het is te vinden op het Museumplein. Tevens zal daar woensdag een zwaargehavende overwoekerde bus te vinden zijn.

“Onder een bladerdak en omgeven van de Red Blight kunnen bezoekers zich onder laten dompelen in de wereld van Horizon Forbidden West en meer te weten komen over wat er zich in en rond de bus heeft afgespeeld. Niet ver van het voertuig ligt een levensgrote Metal Flower verstopt. Deze poëtische flora lijkt rechtstreeks uit de game te zijn gekomen en verspreidt bloemzaadjes op een wel heel unieke manier.”

Mocht je niks te doen hebben en in de buurt zijn, dan is dit wellicht een leuk uitstapje. Of als je in een van de andere plaatsen bent, dan is het wellicht de moeite waard om op speurtocht uit te gaan. Of je doet mee aan onze prijsvraag, dat kan natuurlijk ook!