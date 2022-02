Vanaf morgen ligt Horizon: Forbidden West in de winkels en dit belooft weer een mooi avontuur met Aloy te worden. We waren in de review kritisch, maar we kunnen niet om het feit heen dat de game qua verhaal, exploratie en avontuur zeker de moeite waard is.

In samenwerking met Sony PlayStation en KaartDirect.nl hebben we daarom een erg toffe actie! We mogen namelijk de Collector’s Edition van deze nieuwe game weggeven en die editie komt met de nodige toffe extra’s. Voor het gemak hebben we de inhoud op een rijtje gezet.

Horizon: Forbidden West (PS4 & PS5 – digitaal)

Steelbook

Tremortusk & Aloy statue

Mini artbook

Twee speciale outfits: Carja Behemoth Elite and Nora Thunder Elite

Twee speciale wapens: Carja Behemoth Short Bow and Nora Thunder Sling

In-game grondstoffen pakket met munitie, potions en travel packs

In-game Apex Clawstrider Machine Strike Piece

Exclusieve fotomodus pose en gezichtsverf

Digitale soundtrack

Digitale versie van The Sunhawk, de eerste Horizon: Zero Dawn novel

Een schitterende editie ter waarde van maar liefst € 199,98. Deze editie wil jij ongetwijfeld graag winnen, maar daar moet je wel wat voor doen. We zoeken namelijk naar de grootste Aloy fan, die ons op een creatieve manier kan uitleggen waarom jij dit mooie pakket moet winnen.

De meest creatieve inzending, waaruit echt blijkt dat je een fan bent, die belonen wij dankzij KaartDirect.nl en Sony PlayStation met dit pakket. Om mee te doen volg je de onderstaande stappen en als je wint, dan nemen we vanzelf contact met je op.

Horizon: Forbidden West



Het nieuwe avontuur van Aloy brengt je naar het ‘verboden westen’, waar ze op onderzoek uitgaat naar een nieuw gevaar dat dreigt. Doordat ze een nieuw gebied betreedt krijg je ook te maken met nieuwe machines, nieuwe personages en nog veel meer. Aloy heeft in de tussentijd niet stilgezeten en heeft zich verder ontwikkeld, wat in de game ook terug te zien zal zijn aan de hand van nieuwe features.

De game kan je vanaf morgen uiteraard op disc aanschaffen, maar tevens is het mogelijk deze game digitaal aan te kopen. Dit kan vanzelfsprekend via de PlayStation Store, waar je de keuze hebt uit een paar edities. Zo heb je de standaard editie die € 79,99 kost, maar ook een Digital Deluxe Edition die € 89,99 kost. Een overzicht van alle edities en hun inhoud vind je hier.

De game digitaal aanschaffen? Dan heb je natuurlijk PlayStation Store tegoed nodig en daarvoor kan je terecht bij onze partner KaartDirect.nl. Op een eenvoudige manier kun je nieuw PSN-tegoed aanschaffen dat direct geleverd wordt als tegoedcode. Deze tegoedcode kun je dan inwisselen in de PlayStation Store om je wallet aan te vullen. Nadien kan je de game in pre-order plaatsen voor de release morgen of anders vanaf morgen direct aankopen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Horizon: Forbidden West' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Sony PlayStation & KaartDirect.nl zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 24 februari 2022. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Sony PlayStation & KaartDirect.nl.