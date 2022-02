Raceliefhebbers kunnen morgen hun controllers weer uit de kast halen, want dan verschijnt GRID Legends namelijk in de schappen. Deze game draait voornamelijk om arcade races met een brede variatie van disciplines, wat het tot een gevarieerde racegame maakt. EA Play abonnees konden eergisteren al aan de slag met de game en GRID Legends wordt nu nogmaals even getoond met de nieuwe launch trailer.

Deze launch trailer legt de nadruk op plezier hebben tijdens de races en de auto-onderdelen vliegen je nog net niet om de oren. Veel botsingen, spektakel en meer krijg je hieronder te zien, waardoor je een mooi beeld van de racer krijgt. Pak jij GRID Legends morgen op? Of wacht je toch liever op de PlayStation-exclusieve titel Gran Turismo 7? Meer over GRID Legends weten, klik dan hier.