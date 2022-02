Over een dikke twee weken kunnen worstelfans genieten van WWE 2K22. In afwachting van die releasedatum heeft 2K Games nu meer details vrijgegeven over de soundtrack, die door niemand minder dan Machine Gun Kelly geproduceerd wordt. De soundtrack van de game vind je in het bovenstaande prentje.

Naast zijn rol als ‘executive soundtrack producer’ zal Machine Gun Kelly ook zijn opwachting maken als speelbaar personage in post-launch DLC. Hoe hij het er in de ring vanaf zal brengen tegen de grote namen uit het worstelwereldje, kan enkel de toekomst uitwijzen… Enfin, dat hangt uiteraard vooral van jouw skills af.