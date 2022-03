Turtle Rock Studios heeft goed nieuws te melden over Back 4 Blood, voor zowel hunzelf als spelers van de game. Het spel is door meer dan 10 miljoen verschillende gamers gespeeld en de eerste grote uitbreiding zal volgende maand worden uitgegeven.

Back 4 Blood weet nog steeds aardig wat nieuwe spelers aan te trekken. In oktober vorig jaar stond de teller op zes miljoen en in vier maanden tijd zijn daar dus vier miljoen bij gekomen. De game doet dus goede zaken.

Waarschijnlijk zal dit aantal nog meer gaan stijgen, want de eerste grote uitbreiding is op komst: Tunnels of Terror. De ontwikkelaar heeft eerder al laten weten dat deze uitbreiding in 2022 zou verschijnen en nu weten we de exacte datum, namelijk 12 april.

De uitbreiding bevat een nieuwe coöp PvE-modus genaamd ‘Ridden Hives’. Hierin kom je terecht in ondergrondse tunnels waar onder andere een nieuwe soort Ridden te vinden zal zijn: de ‘Warped Ridden’.

Buiten de nieuwe modus bevat de uitbreiding twee nieuwe personages: Sharice en Heng. Sharice is een brandweervrouw met een bijl en Heng is een restaurateur die veel schade kan weerstaan. Er zijn ook nog acht nieuwe skins voor diverse personages, twaalf wapen skins, zeven nieuwe legendarische wapens en nieuwe kaarten.

Gamers die de ‘Annual Pass’ voor Back 4 Blood hebben aangeschaft, kunnen de uitbreiding zonder bij te betalen binnenhalen. Degene die de pas niet hebben, zullen ‘Tunnels of Terror’ los kunnen kopen. Heb je de uitbreiding in bezit en speel je met vrienden, dan hoeven zij deze content niet aan te schaffen om samen te kunnen spelen.