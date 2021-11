Eerder dit jaar maakte ontwikkelaar Turtle Rock Studios bekend dat er heel wat content op de agenda staat voor het vorige maand uitgekomen Back 4 Blood. Een tipje van de sluier hieromtrent werd opgelicht via persbericht.

De content roadmap biedt een aantal gratis updates, maar ook betaalde uitbreidingen. Zoals eerder al aangegeven gaat Turtle Rock zichzelf niet nogmaals stoten aan dezelfde steen, want er zal hierdoor géén verdeeldheid mogen ontstaan. Slechts één van de Cleaners in de party hoeft over de content te beschikken, waardoor de rest hier ook van mee kan genieten.

Hierboven zie je alles wat we mogen verwachten tot zover, waaronder de veelgevraagde ‘Solo offline met campagne progressie’. Dit benoemden wij in onze review als een flink minpunt van de game.

Je kunt de betaalde content los aanschaffen, of in één keer door aanschaf van de Annual Pass. Deze heeft een prijskaartje van €39,99. Heb je de Deluxe of de Ultimate editie in bezit? Dan krijg je bij voorbaat al toegang tot deze content. De Tunnels of Terror uitbreiding zal de eerste betaalde update zijn, maar wanneer die precies uitkomt is nog niet bekend.