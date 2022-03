Nog even wachten en we kunnen het opnemen tegen Chaos in Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Om de nakende release wat meer in de bloemetjes te zetten, hebben Square Enix en Team Ninja twee tv-commercials online gezet die zich enerzijds focussen op de ‘story’ en anderzijds op de ‘battles’.

Verwacht hier echter niet te veel van, want beide commercials zijn erg kort – het zijn tenslotte commercials. Je kan ze hieronder bekijken en Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin zelf kan je spelen vanaf 18 maart op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X en pc.

Battle commercial

Story commercial