Techland zal Dying Light 2: Stay Human naar verwachting net zo goed ondersteunen als de originele game en zo hebben we in eerste instantie al de nodige extra content zien verschijnen. Daar blijft het niet bij, want er zit nog veel meer aan te komen en ook wordt er over nieuwe gameplay features nagedacht.

New Game+ is een optie die tegenwoordig vrij gebruikelijk is voor games, maar lang niet elke game beschikt er direct bij launch over. Zo ook deze game niet, maar wat niet is kan nog komen. Op Twitter heeft de ontwikkelaar namelijk aangegeven serieus na te denken over deze feature.

Het is nog te vroeg om beloftes te maken, maar ze sluiten het dus zeker niet uit. Mocht Techland dit inderdaad gaan toevoegen, dan zullen ze dat op korte termijn ongetwijfeld officieel bekendmaken. Voor nu is het dus afwachten.