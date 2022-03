Ontwikkelaar TT Games en uitgever Warner Bros. Games hebben nieuwe details onthuld over de seizoenspas die inbegrepen zit bij de Deluxe Edition van het spel, en die tevens los aan te schaffen is.

De seizoenspas van LEGO Star Wars: The Skywalker Saga genaamd ‘Character Collection’, geeft spelers toegang tot zeven DLC-pakketten waarmee je toegang krijgt tot verschillende speelbare Star Wars personages. Hieronder vallen niet alleen figuren uit de Skywalker Saga, maar ook personages die in andere Star Wars media te zien zijn, zoals The Mandalorian.

Op de release kunnen seizoenspas-houders de eerste DLC al binnenhalen, want dan zijn de The Mandalorian Seizoen 1- en de Solo: A Star Wars Story-pakketten namelijk al beschikbaar. De andere pakketten die spelers in de weken erna zullen krijgen, zijn de Classic Characters, Trooper, Rogue One, The Mandalorian Seizoen 2 en The Bad Batch personagepakketten. Je zal de pakketten ook los kunnen aanschaffen, mocht je ze niet allemaal willen hebben.

In totaal zal de Character Collection seizoenspas 40 personages bevatten. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga komt volgende maand op 5 april uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Inhoud van de personagepakketten