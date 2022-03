Eerder lekte al het bestaan van een Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin een demo met het vermoeden dat die op korte termijn beschikbaar gesteld zal worden. Tijdens de State of Play showcase van vanavond werd er een korte trailer van de game getoond, zie hieronder en tevens werd de demo officieel aangekondigd.

Deze demo zal later vandaag of vannacht beschikbaar worden gesteld in de PlayStation Store en daarvoor dien je deze pagina even in de gaten te houden. Meer over de game lees je in onze preview en aangezien we al bezig zijn met de game, mag je binnenkort ook onze review verwachten.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin is vanaf 18 maart verkrijgbaar.