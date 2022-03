De aankondiging van kattengame Stray ligt alweer een tijdje achter ons en helaas hebben we in de tussentijd niet veel nieuws mogen ontvangen over de game. Desondanks ziet het ernaar uit dat ontwikkelaar BlueTwelve Studio na een eerder uitstel ondertussen op schema ligt.

Helaas zagen we de game niet tijdens de nieuwste State of Play. Dat was enerzijds ook wel te verwachten in verband met de focus op Japanse uitgevers, maar toch zijn we benieuwd: waarom krijgen we geen updates? Volgens uitgever Annapurna Interactive kunnen ze momenteel niets laten zien, maar zijn ze er zeer zeker van dat de game nog dit jaar gaat uitkomen. Dit werd bevestigd met een tweet op hun officiële Twitteraccount.

for those asking about a Stray update, it won't be a State of Purr today 😅 it's still coming this year, though! 😺 — Annapurna Interactive (@A_i) March 9, 2022

Normaal gezien kijken we liever nog even de kat uit de boom, maar in dit geval is het vrij aannemelijk dat het klopt. Op een datum zullen we helaas nog even moeten wachten, maar als we ons poeslief opstellen, hoeven we er misschien niet al te lang om te duimdraaien.