Vorige week kondigde uitgever Capcom tijdens Sony’s State of Play een nieuwe game aan: Exoprimal. Gewapend met futuristische exosuits gaan de zogeheten ‘exofighters’ de strijd aan met de bekende wezens uit de oertijd: dino’s!

En als we denken aan dino’s, zijn er een aantal games waar zonder twijfel aan gedacht wordt. Voor de wat belegen gamers onder ons, zal Dino Crisis één van de games zijn die in hen op komt. De laatste game uit deze franchise is afkomstig uit 2003 en sindsdien moeten we het zonder doen. Nu lijkt het dat Capcom’s Exoprimal wellicht toch over een kleine touch van Dino Crisis zal beschikken, want Hiroyuki Kobayashi laat via Twitter weten betrokken te zijn bij ontwikkeling van de game.

小林が深く関わった新規タイトル!

バイオバザード

ディノクライシス

ふしぎ刑事

デビルメイクライ

P.N.03

めいわく星人パニックメーカー

キラー7

戦国BASARA

ドラゴンズドグマ

ガイストクラッシャー

大逆転裁判

めがみめぐり

エグゾプライマル — 小林裕幸 (@HiroKobaP) March 10, 2022

Hij was de producent ten tijde van de ontwikkeling en release van Dino Crisis 2 en 3 en had veel invloed op hoe de games uiteindelijk in de winkels lagen. Wat zijn betrokkenheid in deze situatie precies inhoudt, vertelde hij niet. Zijn tweet liet enkel zien aan welke projecten hij momenteel werkt. Alleen de tijd zal ons leren welk effect de beste man op de ontwikkeling van Exoprimal zal gaan hebben.