Ter voorbereiding op de release van de Mario Kart 8 Deluxe DLC, kunnen Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket leden nu al de uitbreidingspas downloaden, zodat je vrijdag meteen aan de slag kan op je favoriete parcours.

Dit is de eerste set in de reeks van Mario Kart 8 uitbreidingen die eraan zitten te komen. Set 1 zal toegang geven tot 8 nieuwe circuits. Mocht je geen Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket lid zijn, dan kan je de uitbreidingspas ook los kopen voor € 25,-.

Mario Kart 8 Deluxe zal over de komende maanden in totaal 48 nieuwe racebanen krijgen. Na vrijdag resteren er nog 5 sets die over de komende twee jaar zullen worden uitgebracht.