Vandaag is de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass uitgekomen en dat betekent dat liefhebbers van de kartgame op de Nintendo Switch (OLED) een hoop extra content kunnen verwachten. De Course Pass geeft je namelijk toegang tot (uiteindelijk) 48 nieuwe banen uit voorgaande Mario Kart games. Vanaf maart 2022 tot 2023 zal periodiek (in zes golven) deze hoeveelheid banen aan de game worden toegevoegd.

Je kunt via onze zustersite KaartDirect.nl hier de Booster Course Pass aanschaffen, maar je hebt ook nog een alternatieve manier om te genieten van deze extra content. Mocht je gebruikmaken van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket, dan krijg je automatisch toegang tot deze content. Dit geldt echter alleen zolang je een abonnement hebt lopen.

Hieronder kan je nog een trailer bekijken van de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass, waarin een tipje van de sluier wordt opgelicht over welke banen eraan zitten te komen. Wellicht kan het je ook gelijk overtuigen om (weer) in de game te springen!