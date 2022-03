Op 14 april krijgen The King of Fighters XV spelers toegang tot het gratis downloadbare personage Omega Rugal, zo laat ontwikkelaar SNK weten. Dat is echter niet het enige dat wordt toegevoegd aan The King of Fighters XV, diezelfde dag maakt de nieuwe ‘Boss Challenge’ modus namelijk ook zijn intrede.

In deze nieuwe modus krijgen spelers de opdracht om het op te nemen tegen Omega Rugal. Mocht je overwinnen, dan word je beloond met zijn “Omega Armor” kostuum, een nieuwe stage om op te vechten en een nieuw muzieknummer.

Heb jij The King of Fighters XV al binnengehaald? Mocht je nog twijfelen of je het spel wilt halen, check dan zeker even onze The King of Fighters XV review!