Sinds de lancering van Dying Light 2: Stay Human voorziet Techland het spel frequent van updates en nieuwe content. Er zijn echter ook nog genoeg nieuwe features en verbeteringen die fans van de zombie survival game graag zouden willen zien, en voor die fans is er goed nieuws.

In een interview met Game Informer laat game designer Tymon Smektala weten dat diverse nieuwe features zoals een foto modus, New Game+ en meer moeilijkheidsgraden momenteel in ontwikkeling zijn bij de Poolse gamestudio.

“Those are definitely things that are on the table currently and that are being worked on. I don’t want to go into too many specifics here… but very soon, people will start seeing those things being added in one form or another into the game.”