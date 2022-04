Tales of Arise was een schot in de roos voor de JRPG-serie, zoals ook te lezen is in onze Tales of Arise review. Deels kwam dit doordat het spel eindelijk beter werd opgemerkt door het mainstream publiek. In een recent interview liet producer Yusuke Tomiwaza echter weten dat er geen plannen op tafel liggen voor een direct vervolg op het snelst verkopende deel uit de franchise.

Tomiwaza laat weten dat het altijd al de insteek is geweest van het team om het verhaal van Tales of Arise af te ronden ‘met een goede nasmaak’, zodat het spel geen vervolg of uitbreiding nodig zou hebben.

Voor mensen die al langer fan zijn van de Tales of-franchise komt dit waarschijnlijk niet als een grote verrassing. Het gebeurt niet vaak dat een Tales of-game een direct vervolg krijgt. Dat betekent echter niet dat het nooit is gebeurd, zo hebben Tales of Xillia en Tales of Symphonia beide een opvolger gekregen.

In plaats van een vervolg hoopt de ontwikkelaar nog meer nieuwe fans te vergaren voor de franchise met nieuwe Tales of-games. Volgens Tomiwaza moeten ze daarvoor verder bouwen op Arise, maar ook de mogelijkheid hebben om ‘het verleden van de serie opnieuw te ontdekken’.

We hoeven vooralsnog dus geen vervolg op Tales of Arise te verwachten, maar zeg echter nooit nooit. Wat vind jij hiervan, had je gehoopt op een vervolg op Arise of ben je blij dat het team nieuwe verhalen wil gaan ontdekken?