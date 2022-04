Eindelijk is het zover! LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ligt na lang uitstel in de winkelrekken, wat betekent dat we kunnen beginnen aan onze intergalactische tocht door de negen Star Wars episodes heen en dat in LEGO vorm. Jullie weten wat dat betekent: een launch trailer om ons helemaal in de stemming te brengen.

Het goede nieuws houdt niet op, want er werd ontdekt dat deze game wel eens een demo zou kunnen krijgen, indien je het ruimtewater wilt testen voordat je een duik neemt in je portefeuille. In de Nintendo eShop kunnen we namelijk zien dat LEGO Star Wars: The Skywalker Saga een demo heeft. Dit is echter nog niet officieel aangekondigd en die demo is ook nog niet effectief te vinden in de store. Betekent dit dat we binnenkort een aankondiging mogen verwachten?

Lees meer over de game in onze review en bekijk hieronder de launch trailer.