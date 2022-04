Informatie rondom Stray is schaars. Deze indietitel waarin je als een kat de straten van een cyberpunk-geïnspireerde stad verkent wist hoge ogen te gooien bij zijn aankondiging in 2020, maar heeft tot op heden het levenslicht nog niet gezien. Sterker nog, het nieuws rondom deze game is dusdanig schaars dat uitgever Annapurna Interactive zelf even aan heeft gegeven dat de game nog in 2022 op de markt moet komen.

Nu blijkt Stray een leeftijdsclassificatie te hebben gekregen in Zuid-Korea, wat erop duidt dat er mogelijk binnenkort eindelijk iets bekend wordt over de termijn waarop we met Stray aan de slag kunnen. Het is op dit moment dus nog altijd koffiedik kijken, maar wij hopen in ieder geval snel meer te horen.