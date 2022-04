Eind vorig jaar verscheen de nieuwste Sherlock Holmes game voor de huidige generatie consoles en pc. Een versie voor de vorige generatie, lees Xbox One en PS4, stond nog op de planning, echter is voor die planning nu het roer omgegooid.

De PlayStation 4 versie zal alsnog op 28 april verschijnen, maar de Xbox One versie zal hoogstwaarschijnlijk het licht niet meer gaan zien. Dit werd bekendgemaakt via Twitter. Volgens de Oekraïense ontwikkelaar Frogwares was de optimalisatie van de game op de oudere consoles gewoon niet haalbaar – zeker niet onder de huidige omstandigheden. In ieder geval, niet met de beoogde kwaliteit. In de afgelopen maanden hebben ze zoveel mogelijk uit de PS4 en Xbox One versie geperst, maar dit resulteerde niet in het gewenste resultaat.

Daardoor werd besloten de Xbox One versie voor onbepaalde tijd uit te stellen, wat eigenlijk gewoon betekent dat deze is geannuleerd. Eenieder die een pre-order heeft staan voor de Xbox One game, mag een volledige restitutie verwachten.

“To say we’re not happy about this is putting it subtly. We want to see our games on as many platforms as possible. We see that there are a lot of you waiting for the Xbox One version. We’re also disappointed because we’ve invested time and money in this version which is put on hold indefinitely. It’s also money lost from potential future income which is important for an independent studio like us.”

Onze review van de game, gespeeld op de PS5, kun je hier nalezen.