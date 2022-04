We weten al even dat er een nieuwe Payday zit aan te komen, namelijk Payday 3. Over de release is tot op heden nog weinig gesproken, maar Starbreeze heeft nu opnieuw laten weten waar ze op mikken. We zullen nog even geduld moeten uitoefenen, want de game zal pas in 2023 verschijnen zegt de ontwikkelaar in een AMA op Reddit.

Deze game zal zich, zoals je hier al kon lezen, afspelen in New York en de ontwikkelaar zou nu zijn opties aan het afwegen zijn over de haalbaarheid van het gebruik van Unreal Engine 4 of Unreal Engine 5 voor de game. Desalniettemin geeft men tot slot nog aan dat de game volop in productie is, er zit dus vooruitgang in.