The Quarry is kort geleden goud gegaan, dus je zou denken dat alle details die naar buiten mochten komen inmiddels wel bekend zijn. Dat is niet het geval zo blijkt, want de game bevat een feature waar nog niet eerder over gesproken is.

Regisseur Will Byles heeft tegenover SegmentNext laten weten dat als je The Quarry uitspeelt of als je de Deluxe Edition van het spel koopt, je de beschikking krijgt over ‘Death Rewind’. Deze functie stelt je in staat om de dood van een personage ongedaan te maken. Gaat er een personage dood, dan zal je door Death Rewind teruggaan naar het punt waarop je een beslissing maakte die het ongeval veroorzaakte. Dit met de optie om de dood terug te draaien, maar hier zit wel een maximum van drie aan.

Deze feature is waarschijnlijk niet aan te raden als het je eerste speelsessie is – voor degene die de Deluxe Edition hebben gekocht -, maar wel daarna. De game heeft namelijk heel erg veel verschillende eindes en om deze allemaal te zien is een beetje hulp wel welkom.