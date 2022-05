Op 1 juli verschijnt F1 22 voor verschillende platformen en eerder vandaag kon je al de trailer bekijken waarin Miami centraal staat. Het is ook een kwestie van tijd totdat we meer over de game horen en nog meer te zien krijgen, gezien de release gepland staat op 1 juli, wat niet al te lang meer wachten is.

De game krijgt ook dit jaar natuurlijk weer een mooie cover en Electronic Arts heeft nu bekendgemaakt welke coureurs de eer hebben gekregen. Op de gewone editie staan Charles Leclerc, Lando Norris en George Russell als zijnde reizende sterren. Waar is Max Verstappen horen we je al denken?

Wel die coureur behoort nu tot het illustere rijtje van Formule 1-coureurs die wereldkampioen zijn. F1 22 krijgt ook een Champions Edition en dat is waar we Verstappen kunnen vinden. Hij staat met andere kampioenen op de cover van die editie. Hierop wordt hij vergezeld door Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Fernando Alonso.