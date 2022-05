Eind deze maand kunnen liefhebbers van de Sniper Elite-reeks weer met een nieuw deel aan de slag. Om het spel te promoten heeft Rebellion een nieuwe trailer vrijgegeven, die de belangrijkste features van de game laat zien. Deze trailer check je onder dit bericht.

Sniper Elite 5 zal een aantal geheel nieuwe features met zich meebrengen. Dit is onder andere de Invasion modus. Hierin kan je online een spel van een ander binnentreden en jacht op hem/haar maken. Hetzelfde kan natuurlijk gebeuren als jij de campagne speelt.

Het nieuwste deel in de bekende reeks bevat nu ook een heuse multiplayer. Hierin kunnen maximaal zestien spelers de strijd met elkaar aangaan. Cross-play wordt ondersteunt, dus het maakt niet uit of je vrienden op een ander platform spelen. Je kunt altijd met of tegen elkaar vechten.

Wij hebben al één missie van Sniper Elite 5 kunnen spelen en onze bevindingen kun je hier lezen.