Marvel’s Avengers werd behoorlijk koeltjes ontvangen, al blijven we vinden dat er ergens ver onder die lelijke laag live service-lak een ruwe diamant verborgen zit. Marvel’s Guardians of the Galaxy deed het een stuk beter bij de critici, maar presteerde net als Avengers aan de kassa flink onder de verwachtingen. Square Enix’ Marvelprojecten brachten de uitgever dus vooral veel verliezen op. Van zo’n zwaar kaliber dat ze hun Noord-Amerikaanse studio’s aan Embracer verkochten.

Volgens analist David Gibson zijn de Marvelgerelateerde verliezen van Square Enix dé hoofdreden voor de deal met Embracer. Gibson vertelde op Twitter dat Square Enix op twee jaar tijd maar liefst 200 miljoen dollar verloren heeft. Dit heeft er rechtstreeks voor gezorgd dat de studio aanstuurde op de overname door Embracer. Al merkt Gibson meteen ook op dat hij de totaalprijs – zo’n 300 miljoen dollar – nog steeds aan de lage kant vindt, gezien de waarde van de Tomb Raider IP.