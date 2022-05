Terwijl we geduldig wachten op de release van Soul Hackers 2 komende zomer, worden de nieuwe trailers ons om de oren geslagen. Verschillende vijanden en personages kwamen al aan bod, zo kregen we onlangs bijvoorbeeld al Milady voorgesteld. Ditmaal is het de beurt aan de charismatische Saizo, een ander lid van de Phantom Society, om de spotlights te stelen.

Saizo draagt een stijlvol pak met hoedje én heeft een wel erg indrukwekkend machinegeweer waarmee hij met gemak heel wat demonen kan afknallen. Daarnaast heeft hij ook ondersteunende vaardigheden, waarmee hij zijn partyleden kan helen. Bekijk zijn trailer hieronder.

Soul Hackers 2 verschijnt op 26 augustus.