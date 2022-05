Terwijl Activision zich opmaakt voor de onthulling van de volgende Call of Duty-game en Sledgehammer Games het meest recente deel – Call of Duty: Vanguard – nog volop ondersteunt, wordt ook Black Ops Cold War niet vergeten. Die game is inmiddels al anderhalf jaar uit, maar Treyarch liet vorige maand nog weten dat er aan nieuwe content voor de shooter wordt gewerkt.

Gisteren heeft de ontwikkelaar Call of Duty: Black Ops Cold War van een update voorzien waarmee nieuwe content aan de game is toegevoegd. De grootste toevoeging is Jungle. Deze map, die werd geïntroduceerd in de eerste Black Ops-game, mag inmiddels gerust een klassieker genoemd worden en is populair onder fans van Call of Duty. De lay-out van Jungle in Black Ops Cold War is precies zoals je het kent, maar uiteraard is de map visueel wat opgepoetst.

Naast Jungle is er nog meer content aan de game toegevoegd. Zo kunnen spelers aan de slag met de UGR, wat een nieuwe sub machine gun is. In de multiplayer speel je de UGR vrij door in 15 potjes een vijand te doden die is gedetecteerd door je eigen Spy Plane, UAV of Field Mic. In Zombies speel je het wapen vrij door 1000 vijanden te elimineren met een SMG van de Epic-zeldzaamheid of hoger. Tot slot is er een nieuwe Operator verschenen in de vorm van Lazar, die je kunt kennen uit de singleplayer van Call of Duty: Black Ops Cold War.

Treyarch laat weten dat er nog meer content voor de game onderweg is, waaronder een meleewapen, skins en andere cosmetische items. Deze toevoegingen kunnen spelers in de komende maanden verwachten.