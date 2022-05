Toen Gotham Knights in 2020 werd onthuld, liet Warner Bros. weten dat de game niet alleen solo, maar ook in online coöp te spelen is. Er werd toen gesteld dat je in coöp met één andere speler kunt samenwerken. Een nieuwe vondst op het internet wijst er nu op dat dit spelersaantal mogelijk verhoogd wordt.

Via Reddit heeft iemand namelijk opgemerkt dat de pagina van Gotham Knights in de PlayStation Store van een update is voorzien. Op de pagina is nu te lezen dat Gotham Knights met maximaal vier spelers online te spelen is, wat dus een verdubbeling zou betekenen ten opzichte van de details die Warner Bros. eerder bekendmaakte.

Tot op heden heeft Warner Bros. niets anders gezegd dan dat coöp mogelijk is voor twee spelers, dus deze update in de PlayStation Store is op zijn minst opmerkelijk. Het kan natuurlijk om een foutje gaan, maar het is dus ook mogelijk dat Warner Bros. het uitstel van Gotham Knights heeft gebruikt om onder meer coöp voor vier spelers te ondersteunen. Hopelijk wordt er snel meer duidelijk.

Gotham Knights staat gepland voor een release op 25 oktober. De game is aangekondigd voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, al ontbraken de last-gen versies onlangs opvallend genoeg bij een leeftijdsrating.