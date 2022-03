Hoewel er geruchten rondgaan dat Hogwarts Legacy en Suicide Squad: Kill the Justice League 2022 niet zullen halen, is dat een ander verhaal voor Gotham Knights, die eveneens door Warner Bros. Games wordt uitgegeven.

Via Twitter laat de uitgever weten dat ze de game van een releasedatum hebben voorzien en die staat op 25 oktober later dit jaar. De game verschijnt dan voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Meer over de game kan je hier vinden.

Gotham will always need its heroes. Suit up for an all-new adventure on 10.25.22. #GothamKnights pic.twitter.com/d7oV2LbcT8

— Gotham Knights (@GothamKnights) March 9, 2022