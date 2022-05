Op 25 oktober verschijnt Gotham Knights voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. En na enige tijd van stilte hebben we vandaag weer wat nieuws om te bekijken, want Warner Bros. Games Montréal heeft namelijk een lange gameplay video gedeeld.

Het gaat hier om een demo van ruim 13 minuten, waarin we meer te weten komen over Nightwing en Red Hood. Vanzelfsprekend krijgen we ook allerlei elementen van de gameplay te zien. Hieronder vallen zoal het vrij bewegen door de stad, het onderzoeken en natuurlijk het vechten.

Met andere woorden: deze Gotham Knights video geeft een uitstekende kijk op wat je van de gameplay mag verwachten.