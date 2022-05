Als er iets is waar de Sniper Elite-serie om bekend staat, is het wel de gedetailleerde killcam. De honderd-en-één manieren waarop je een zekere Duitse dictator in Sniper Elite V2 om zeep kon helpen, staat bij ons in ieder geval in het geheugen gegrift. Uiteraard zal Sniper Elite 5 verder bouwen op de gelegde fundering.

Voor het eerst in de serie zal de killcam niet alleen activeren bij het gebruik van jouw sniper, maar ook bij goed geplaatste schoten met andere wapens én zelfs met mêlee-wapens. Om dat ook allemaal net wat accurater te maken, zullen wapens zoals pistolen en SMG’s in Sniper Elite 5 beschikken over iron sights.

Je checkt al dat moois hieronder in de trailer en als die niet werkt, klik dan door om het via YouTube te bekijken. Sniper Elite 5 verschijnt op 26 mei aanstaande.