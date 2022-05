Ontwikkelaar Striking Distance Studios werkt al geruime tijd aan The Callisto Protocol, maar veel hebben we er nog niet van gezien. Desalniettemin hebben we vandaag één nieuwe screenshot om te tonen, die je hierboven checkt. Daarnaast heeft de uitgever aangegeven wanneer we de game mogen verwachten.

De game staat nog altijd gepland voor 2022 en om precies te zijn: de tweede helft van dit jaar. Het ziet er dus naar uit dat The Callisto Protocol een titel voor het najaar wordt, gezien we de game niet op korte termijn al verwachten.

Het Amerikaanse magazine Game Informer heeft de game op de cover van de nieuwste editie, dus we mogen binnenkort meer informatie verwachten. Daarnaast is het goed mogelijk dat The Callisto Protocol tijdens Summer Game Fest nog meer aandacht krijgt.