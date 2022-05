Square Enix heeft enkele grote klappers in ontwikkeling die, normaal gezien, binnenkort zouden moeten uitkomen: Final Fantasy XVI en Forspoken. Forspoken zou initieel in mei verschijnen, maar werd jammer genoeg uitgesteld naar oktober. De game zou echter nog eens uitgesteld kunnen worden… indien Final Fantasy XVI daarvoor zou zorgen tenminste.

Het is geen geheim dat Square Enix graag eerder nieuws had willen geven omtrent Final Fantasy XVI, maar dit niet kon doen door allerlei omstandigheden. We verwachten echter binnenkort meer nieuws rond deze geliefde franchise en Nick Baker van XboxEra vermoedt dat de release van Final Fantasy XVI wel eens roet in het eten zou kunnen gooien voor Forspoken.

“There’s a possibility that Square may delay Forspoken again, but it’s kind of conditional and apparently this condition is whether they think they can get Final Fantasy 16 out this year.”