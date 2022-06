In februari werd duidelijk dat Atomic Heart gepland staat voor een release ergens dit jaar, maar tot op heden is het nog altijd wachten tot de releasedatum wordt aangekondigd. Er bestaat echter een kans dat de game naar 2023 opschuift, want de ontwikkeling zou een maand stil hebben gelegen.

De Poolse site XGP heeft gesproken met iemand die dichtbij de studio staat en die heeft aangegeven dat een release in 2022 onwaarschijnlijk lijkt op dit moment. De ontwikkeling is inmiddels hervat, maar er is nog veel werk te doen. Hierdoor zal de game naar het eerste kwartaal van 2023 uitgesteld worden.

De ontwikkelaar is in Rusland gevestigd en met de situatie daar door de oorlog in Oekraïne is het plausibel dat de game onvoorziene vertraging heeft opgelopen. Desalniettemin is het voor nu wachten op een officiële bevestiging, dus neem het vooralsnog met een korreltje zout.