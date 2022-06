Vannacht kregen we een eerste echte goede indruk van Horizon: Call of the Mountain, een nieuw deel in de reeks die in ontwikkeling is voor PlayStation VR2. De game zal ergens volgend jaar gelijktijdig met de release van PlayStation VR2 verschijnen en het zag er veelbelovend uit.

In navolging van de bewegende beelden hebben we nu nog wat screenshots van de first-person gameplay, waarin dit avontuur gepresenteerd wordt. De screenshots zijn niet haarscherp, wat komt doordat het virtual reality is, maar desalniettemin is het even het bekijken waard.