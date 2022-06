Met de terugkeer van Call of Duty: Modern Warfare in 2019 keerde ook de Spec Ops modus terug. Dit werd gespeeld op fragmenten van Verdansk, maar de modus was een teleurstelling omdat het in de verste verte niet in de buurt kwam van de geprezen Spec Ops modus uit eerdere delen. Met Call of Duty: Modern Warfare 2 onderneemt Infinity Ward een nieuwe poging.

In een blog schrijft de ontwikkelaar dat spelers na de campagne van Modern Warfare 2 aan de slag kunnen met de Spec Ops modus. Deze modus speel je in coöp en draait onder andere om het optimaal inzetten van je teambuildings skills. Het legt ook de basis voor de multiplayer, maar hoe we dat precies moeten opvatten is wat onduidelijk.

De ervaring zal in zowel de singleplayer als Spec Ops modus nog intenser zijn, want de game kent een nieuw AI-systeem waardoor computergestuurde tegenstanders haast net zo opereren als de geoefende Tier 1 Operator, die jij natuurlijk aanstuurt.

Wat betreft de multiplayer mogen we een vernieuwde Gunsmith verwachten en die komt met nog meer customization mogelijkheden. Na de release van de game zal er veel gratis content worden uitgebracht, waaronder nieuwe maps, modi, wapens, speciale evenementen, enzovoort.

Tot slot hieronder nog wat screenshots.