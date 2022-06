Het is al even geleden dat we iets van Atomic Heart vernomen hebben en een gerucht liet onlangs doorschemeren dat de game mogelijk is uitgesteld naar 2023. Wat dat betreft hebben we goed nieuws te melden, want een nieuwe trailer die is uitgebracht vertelt ons wat anders.

Aan het einde van de trailer zien we ‘Ber 2022’ staan, waarbij we zelf mogen raden om welke maand het gaat, en de dag. Gezien er 7 hashtags staan, waarvan twee voor de dag staan laat dat vijf karakters over. Dit zou dus novem of decem kunnen zijn.

Het is niet 100% zeker, maar zoals het er nu naar uitziet verschijnt Atomic Heart in een van de laatste twee maanden van dit jaar.