Na de onthullingstrailer van Call of Duty: Modern Warfare 2 gisterenavond en meer details vandaag, toonde Activision vanavond tijdens de Summer Game Fest showcase de eerste gameplay van de shooter. De beelden tonen de infiltratie van een schip en een boorplatform. Op het schip zit de cargo duidelijk niet goed vast want je zal niet alleen rekening moeten houden met je vijanden, maar ook met rondschuivende containers op het ritme van de zee.

Call of Duty: Modern Warfare 2 verschijnt op 28 oktober voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Rond of na de release van deze shooter zal ook Call of Duty: Warzone 2 nog verschijnen, maar een specifieke releasedatum is nog niet bekend. Bekijk hieronder zeker even de gameplaytrailer indien je de show gemist hebt.