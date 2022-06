Tijdens de Summer Game Fest Showcase van afgelopen week kreeg Call of Duty: Modern Warfare 2 zijn eerste gameplay trailer. Diezelfde dag werd ook de open beta aangekondigd voor het spel, zonder specifieke datum. Als we de laatste geruchten mogen geloven, zal iedereen vanaf 15 augustus de handen kunnen leggen op deze shooter, want dan zal de beta beginnen.

Deze info komt van Twitter gebruiker Mr_Rebs_, die op de Amazon pagina van het spel opmerkte dat er een datum voor de open beta stond in de beschrijving. Alhoewel iedereen op 15 augustus aan de slag kan met de open beta, als we de Amazon productomschrijving mogen geloven, zullen PlayStation gebruikers vijf dagen eerder aan de beta kunnen beginnen via een pre-order. 10 augustus dus.

Modern Warfare 2 Beta release date has been leaked by Amazon. It says August 15th. #ModernWarfare2 #CallofDutyWarzone #MW2 pic.twitter.com/bsgzLW2cMs — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 14, 2022

Het zal waarschijnlijk niet heel lang duren voordat we officiële communicatie ontvangen over de datum waarop de open beta van start gaat. In ander nieuws is Call of Duty ontwikkelaar Infinity Ward niet alleen bezig met de ontwikkeling van Call of Duty: Modern Warfare 2, maar werkt de studio ook aan een open wereld RPG.